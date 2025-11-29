ВІЙНА В Україні У потягах Київ - Перемишль та Київ - Хелм введено прискорений прикордонний контроль

2025-11-29 11:33

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга - без тривалих зупинок на кордоні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram .



"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону", - зазначила вона.



Тепер уряд планує поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.



Цей режим запрацює у поїздах:





Київ - Перемишль

Київ - Хелм

"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - зазначила Свириденко.