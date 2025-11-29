ВІЙНА В Україні У потягах Київ - Перемишль та Київ - Хелм введено прискорений прикордонний контроль

2025-11-29 11:33

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга - без тривалих зупинок на кордоні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram .

"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону", - зазначила вона.

Тепер уряд планує поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Цей режим запрацює у поїздах:

  • Київ - Перемишль
  • Київ - Хелм

"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - зазначила Свириденко.

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

У потягах Київ - Перемишль та Київ - Хелм введено прискорений прикордонний контроль

2025-11-29 11:33

В Київській області введено в експлуатацію перше в Україні підземне укриття Цитадель

2025-11-29 10:31

СБУ затримала агента, який коригував обстріли та дронові удари ворога по прифронтовому Нікополю

2025-11-28 13:38

Бойові екіпажі пошуково-рятувальних підрозділів ЗСУ завершили курс підготовки в Норвегії

2025-11-28 12:30
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

У потягах Київ - Перемишль та Київ - Хелм введено прискорений прикордонний контроль 2025-11-29 11:33
В Київській області введено в експлуатацію перше в Україні підземне укриття Цитадель 2025-11-29 10:31
СБУ затримала агента, який коригував обстріли та дронові удари ворога по прифронтовому Нікополю 2025-11-28 13:38
Бойові екіпажі пошуково-рятувальних підрозділів ЗСУ завершили курс підготовки в Норвегії 2025-11-28 12:30