Економіка В Україні стрімко дорожчають сільськогосподарські землі - найдорожчім регіоном стала Франківщина

2026-06-23 11:33

В Україні вартість сільськогосподарської землі продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що у травні 2026 року середня вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення досягла 74 528 гривень. Для порівняння, у квітні цей показник був майже на 5 тисяч гривень нижчим.

Водночас активність на ринку дещо знизилася. За даними аналітиків, протягом травня в Україні продали 19 803 гектари землі, що більш ніж на 2 300 гектарів менше, ніж місяцем раніше.

У Держгеокадастрі пояснюють зростання попиту кількома факторами. Серед них - посилення ролі агропромислового комплексу в економіці, збільшення частки сільського господарства у ВВП та використання землі як інвестиційного активу. Окремим поштовхом для ринку став допуск юридичних осіб до купівлі землі, який набув чинності з 1 січня 2024 року.

Ціни на землю суттєво відрізняються залежно від регіону. У середньому вартість гектара коливається від 32 364 до 283 885 гривень.

Найдешевшу землю фіксують у Донецькій області, де гектар коштує в середньому 32 364 гривні.

Також до регіонів із найнижчими цінами увійшли:

Київ - 41 223 грн/га;

Миколаївська область - 42 383 грн/га;

Херсонська область - 42 894 грн/га;

Сумська область - 43 186 грн/га;

Одеська область - 44 648 грн/га;

Чернігівська область - 44 920 грн/га;

Харківська область - 48 380 грн/га.

Найдорожчою залишається земля в Івано-Франківській області. Тут середня вартість гектара досягла 283 885 гривень.

До трійки лідерів також увійшли Київська область - 173 276 грн/га; Львівська область - 139 525 грн/га.