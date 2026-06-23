В Україні стрімко дорожчають сільськогосподарські землі - найдорожчім регіоном стала Франківщина

В Україні вартість сільськогосподарської землі продовжує зростати. За місяць середня ціна гектара додала майже 5 тисяч гривень, хоча кількість проданих ділянок скоротилася. Про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що у травні 2026 року середня вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення досягла 74 528 гривень. Для порівняння, у квітні цей показник був майже на 5 тисяч гривень нижчим.
Водночас активність на ринку дещо знизилася. За даними аналітиків, протягом травня в Україні продали 19 803 гектари землі, що більш ніж на 2 300 гектарів менше, ніж місяцем раніше.
У Держгеокадастрі пояснюють зростання попиту кількома факторами. Серед них - посилення ролі агропромислового комплексу в економіці, збільшення частки сільського господарства у ВВП та використання землі як інвестиційного активу. Окремим поштовхом для ринку став допуск юридичних осіб до купівлі землі, який набув чинності з 1 січня 2024 року.
Ціни на землю суттєво відрізняються залежно від регіону. У середньому вартість гектара коливається від 32 364 до 283 885 гривень.
Найдешевшу землю фіксують у Донецькій області, де гектар коштує в середньому 32 364 гривні.
Також до регіонів із найнижчими цінами увійшли:
Найдорожчою залишається земля в Івано-Франківській області. Тут середня вартість гектара досягла 283 885 гривень.
До трійки лідерів також увійшли Київська область - 173 276 грн/га; Львівська область - 139 525 грн/га.