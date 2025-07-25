Політика Сенатори від обох партій США висловили занепокоєння, щодо обмеження незалежності НАБУ і САП

2025-07-25 12:29

Сенатори Джін Шахін від Демократичної партії та Ліндсі Грем від Республіканської партії висловили занепокоєння, що нещодавно прийнятий закон, що передає НАБУ і САП під контроль генпрокурора, підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією. Про це мовиться в їхній спільній заяві опублікованій в X.

Шахін та Грем наголосили, що з часу Революції Гідності Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією.

"Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Зеленським закон підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також сподіванням громадян України та міжнародної спільноти", – заявили вони.

Сенатори наголосили, що одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона нібито була охоплена корупцією.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу на цьому фронті, і закликаємо владу утриматися від будь-яких дій, що підривають цей прогрес", – закликали сенатори.

Вони висловили переконання, що як в інтересах України, так і в інтересах Сполучених Штатів – відповідати очікуванням суспільства та забезпечувати надійне державне управління, яке стане основою для економічного процвітання України та подальших американських інвестицій.

Раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє прокоментував, що Євросоюз стурбований ситуацією довкола НАБУ і САП. Він нагадав, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу "за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні".

Як відомо, Верховна Рада нещодавно обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 у другому читанні та в цілому проголосувало 263 нардепів.

Керівництво НАБУ і САП заявило про знищення антикорупційної інфраструктури в Україні і звернулось до президедента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на цей закон.