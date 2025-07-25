Політика Голова МЗС Туреччини відзначив конструктивність третього раунду мирних переговорів в Стамбулі

2025-07-25 13:30

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Україною та росіїєю, що пройшли в Стамбулі 23 липня. Про це він написав у соцмережі X.

За словами міністра, під час переговорів сторонами було вирішено вжити додаткових заходів щодо обміну військовополоненими та останками солдатів, а також взаємної репатріації цивільних осіб та дітей. Було досягнуто домовленості про обмін ще однією групою військовополонених, щонайменше 1200 осіб з кожної сторони.

Делегації України та росії також обговорили можливі кроки для активізації технічних обговорень щодо припинення вогню та зближення своїх позицій. Зокрема, було вирішено вивчити ідею створення робочих груп з політичних, гуманітарних та військових питань.

"Обговорення, загалом, відобразили конструктивну та орієнтовану на результат траєкторію, що є позитивним знаком. Переговорний процес вимагає терпіння. Це додає ще одну цеглинку до спільного бажання сторін знайти рішення. Кожне нове досягнення наближає сторони до миру", - заявив Фідан.

Глава МЗС Туреччини зазначив, що досягнутий 23 липня прогрес "є ще одним кроком до консолідації спільної волі до врегулювання" війни в Україні.

Міністр наголосив, що Туреччина має намір і надалі продовжувати активно підтримувати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру .