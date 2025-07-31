ВІЙНА В Україні Україна веде роботу над новими моделями дронів і готує масштабну оборонну угоду зі США

2025-07-31 09:31

Україна веде роботу над новими моделями дронів і готує масштабну оборонну угоду зі США. Про це напередодні в інтерв’ю повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, українські розробки у сфері дронів та антидронових систем стали прикладом для багатьох держав.

Спікер наголосив, що вже восени український оборонний сектор представить нові проєкти, у створення яких вкладають кошти міжнародні партнери.

Стефанчук анонсував, що Україна готує "велику угоду" зі США. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати купуватимуть українські безпілотники, а Україна у відповідь отримуватиме сучасне американське озброєння.

"Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам", – заявив він.

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський анонсував "мегаугоду" з президентом США Дональдом Трампом, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів. Також українська сторона готова ділитися з американцями досвідом сучасної війни.

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