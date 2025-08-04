Спорт Форвард Мілана та збірної Іспанії Альваро Мората до 2028 року буде грати за новачка Серії А

2025-08-04 09:36

Форвард Мілана та збірної Іспанії Альваро Мората, який відіграв другу частину минулого сезону в оренді в Галатасараї, продовжить кар'єру в Комо.

Як повідомляє журналіст Николо Скира, 32-річний футболіст готовий розірвати орендну угоду та вилетіти до Італії для підписання контракту зі своїм новим клубом.

Договір іспанського форварда буде розрахований до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

До підписання співвітчизника зацікавлений головний тренер Комо Сеск Фабрегас, під керівництвом якого команда завершила минулий сезон на десятій позиції в Серії А після виходу до вищого дивізіону.

Нагадаємо, що Мората приєднався до Галатасараю в лютому і провів у складі турецької команди 16 матчів, відзначившись сімома голами та трьома асистами.

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