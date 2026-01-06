Політика Дональд Трамп вимагає повного контролю США над нафтою та іншими ресурсами Венесуели

2026-01-06 13:33

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес повинна надала Штатам "повний доступ" до ресурсів країни. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає CNN.

"Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну", - заявив Трамп.

Він також повторив свої погрози на адресу Родрігес, якщо вона не прийме "правильне рішення".

Перед цим в інтерв’ю New York Post Трамп аявив, що Венесуела перебуває на межі краху і тому США мають керувати нею, користуючися ресурсами Венесуели.

"Ми повинні керувати країною, дотримуючись закону та порядку. Ми повинні керувати країною там, де ми можемо скористатися економічними перевагами того, що вони мають, — а саме цінної нафти та інших цінних речей".

При цьому він відкинув питання щодо підтримки опозиційних діячів, зокрема лідерки опозиції та лауреатки Нобелівської премії миру Марії Коріни Мачадо, заявивши, що наразі ніхто з них не має необхідної підтримки для керівництва країною.

"Я не думаю, що вона має необхідну підтримку людей", – сказав Трамп. "Ось і все".

На запитання, чи підтримає він Мачадо, якщо вона виграє вибори, Трамп утримався від відповіді , стверджуючи, що крах Венесуели робить вибори другорядним питанням.

"Ми повинні належним чином керувати країною", – сказав Трамп.

Про Мачадо він сказав: "Вона могла б виграти вибори лише за умови, що я її підтримаю. Але вона мені дуже подобається".

Замість того, щоб поспішати з виборами, Трамп заявив, що пріоритетом має бути стабілізація країни, яка перебуває на межі кризи, і що це буде взаємовигідна ситуація як для США, так і для Венесуели.