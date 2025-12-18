ВІЙНА В Україні ЗСУ повернути під контроль майже 90% Купʼянська у Харківській області та відбили частину Покровська

2025-12-18 13:34

Українські військові змогли повернути під свій контроль майже 90% території міста Купʼянськ у Харківській області і відбили території у Покровську та його околицях на Донеччині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Телеграм.

Він розповів, що вчора взяв участь у 32 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, що відбулося у форматі відеоконференції.

"Навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України. Завдяки активним пошуково-ударним діям нам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90 відсотків території міста", – написав головком.

Також Сирський згадав про бої на Покровському напрямку в Донецькій області, де росіяни за 17 місяців боїв так і не змогли захопити місто Покровськ.

Українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська – заявив він.

Сирський поінформував загалом партнерів про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною. Адже для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб.

За його словами, незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів так і не досягла.