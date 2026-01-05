ВІЙНА В Україні Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України подолали позначку у 1 млн 200 тис осіб

2026-01-05 16:46

За минулу добу у війні проти України рашисти втратили ще 990 військових. Про це свідчать дані зведення Генштабу ЗСУ, опубліковані на його Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно склали: