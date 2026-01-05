ВІЙНА В Україні Загальні бойові втрати рашистів в війні проти України подолали позначку у 1 млн 200 тис осіб

2026-01-05 16:46

За минулу добу у війні проти України рашисти втратили ще 990 військових. Про це свідчать дані зведення Генштабу ЗСУ, опубліковані на його Facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб
  • танків – 11 507 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од.
  • артилерійських систем – 35 785 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 592 (+2) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 72 945 (+169) од.
  • спеціальної техніки – 4 036 (+1) од.
