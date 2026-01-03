Спорт Форвард Роми Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі

2026-01-03 13:37

Український нападник Роми Артем Довбик може продовжити свою майбутню кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією TEAMtalk, 28-річного футболіста запропонували чотирьом клубам найвищого англійського дивізіону, а саме Лідсу, Вест Гему, Сандерленду та Евертону.

Проте у випадку з "ірисками", які також належать The Friedkin Group, бажання підписати гравця не виявлено.

Згідно з даними джерела, минулого тижня представники Довбика також вели активні переговори з клубами по всій Європі, аби оцінити їхній інтерес до запрошення українського форварда.

Окрім того, повідомляється, що Рома не відкидає можливості відпустити українця в оренду, пропонуючи потенційним новим роботодавцям угоду з низьким ризиком.

Цього сезону Довбик зіграв за Рому в усіх турнірах 14 матчів, забивши два голи та віддавши дві результативні передачі.