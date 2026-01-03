ВІЙНА В Україні Одеса та Одеська область: що відбувається зі світлом та коли чекати поліпшення ситуації

2026-01-03 11:33

Масовані атаки рф по енергосистемі області впродовж жовтня-грудня призвели до значних руйнувань. Ремонтні роботи надзвичайно важкі і тривають вже кілька тижнів. Енергетики працюють цілодобово.



Чому досі немає графіків?



Велика кількість обладнання була знищена. Мережі фізично не можуть передати потрібний обсяг електрики. Тому енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження, щоб врятувати вціліле обладнання від аварій.



Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.



Чому є будинки, в яких світло зникає частіше?



Бо вони заживлені до найбільш пошкоджених ділянок електромереж – ліній та підстанцій. Чим більше пошкоджена мережа, тим менше електрики вона може передати. Перерозподілити навантаження по-іншому вже немає змоги, витягуємо максимум з пошкодженої мережі.



Коли це закінчиться?



Прогнозувати дату повернення до графіків наразі неможливо. Постійні тривоги та нові аварії через перевантаження сповільнюють ремонти.