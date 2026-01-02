Світ Сполучені Штати планують повернутися на Місяць для досягнення "орбітальної економіки"

2026-01-02 16:46

Сполучені Штати планують повернутися на Місяць уже під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це заявив новопризначений адміністратор NASA Джаред Айзекман в інтерв’ю CNBC, яке стало одним із його перших публічних виступів після затвердження Сенатом.

За словами Айзекмана, нова прихильність Трампа до дослідження Місяця є ключовим фактором для досягнення "орбітальної економіки". Він наголосив, що Місяць має значний науковий, економічний і стратегічний потенціал для США, зокрема з точки зору національної безпеки.

Айзекман був уперше висунутий Трампом на посаду керівника NASA у грудні 2024 року, однак у травні 2025-го президент несподівано відкликав кандидатуру, пославшись на "попередні зв’язки" претендента. Хоча офіційно не уточнювалося, про що саме йдеться, у ЗМІ це пов’язували з тісними стосунками Айзекмана з Ілоном Маском, з яким Трамп мав публічний конфлікт улітку. У листопаді Трамп знову номінував Айзекмана, і цього разу кандидатуру було затверджено.

Після створення місячної бази NASA, за словами Айзекмана, розглядатиме інвестиції в ядерну енергетику та ядерні двигуни для космічних апаратів, що дозволить розширити межі досліджень Сонячної системи.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні за місяць вдвічі зріс попит на вживані автомобілі зі США

2025-12-26 14:39

США затвердили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню - 11,1 мільярда доларів

2025-12-25 16:48

Нацрозвідка США назвала брехнею злив про плани рашиистів "захопити всю Україну та частину Європи"

2025-12-22 11:33

Венесуела скликала екстрене засідання Радбезу ООН, щоб зупинити ескалацію військової активності США

2025-12-19 08:24

Еще новости в разделе "Світ"

Сполучені Штати планують повернутися на Місяць для досягнення "орбітальної економіки"

2026-01-02 16:46

Сьогодні Болгарія переходить на євро і отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку

2026-01-01 13:34

Дональд Трамп подав на британський телеканал BBC до суду за наклеп - вимагає 5 млрд доларів

2025-12-25 14:41

Суд визнав винним ще одного лікаря у справі про смерть голлівудського актора Меттью Перрі

2025-12-20 13:33
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Сполучені Штати планують повернутися на Місяць для досягнення "орбітальної економіки" 2026-01-02 16:46
Сьогодні Болгарія переходить на євро і отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку 2026-01-01 13:34
Дональд Трамп подав на британський телеканал BBC до суду за наклеп - вимагає 5 млрд доларів 2025-12-25 14:41
Суд визнав винним ще одного лікаря у справі про смерть голлівудського актора Меттью Перрі 2025-12-20 13:33