Життя фото Що покаже Національна опера України у грудні - прем’єри, новорічні вистави, балет та Казки Гофмана

2025-12-01 12:35

Грудень в Національній опері України, як завжди, найказковіший місяць року! В афіші останнього місяця року і святкові концерти, і 5-й прем’єрний показ опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». А ще в грудні на глядачів чекають: зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською, концерти та вистави балетного підростаючого покоління з кращих хореографічних навчальних закладів України. А особливий святковий настрій створять Гала-концерти до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят та початок традиційного марафону загадування бажань під час балету «Снігова Королева». До речі, бажання можна буде загадувати і біля різдвяного вертепу, який вже традиційно готує команда головного художника театру Марії Левитської.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, ніхто і ніщо не завадить святковому настрою!

Як вірно зауважив один відомий журналіст: «Грудень у Національній опері України — це час, коли мистецтво стає джерелом світла, натхнення і віри, що навіть у найтемніші часи музика здатна єднати серця!»

Розпочинається останній місяць року 5-м прем’єрним показом опери «Казки Гофмана» Жака Оффенбаха в постановці Івана Уривського.

2 грудня (вівторок) о 18:00 – П’ЯТИЙ ПРЕМ’ЄРНИЙ ПОКАЗ опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана».

«Казки Гофмана» (фр. Les contes d'Hoffmann) — остання опера французького композитора Жака Оффенбаха. Все своє творче життя Жак Оффенбах мріяв створити «серйозний твір», проте, знаходячись у полоні охочої розваг мінливої паризької публіки, був вимушений писати затребувані водевілі, музичні комедії, оперети. В наприкінці жовтня 2021 року на сцені Національної опери України відбулася прем’єра «Казок Гофмана» в концертному форматі й з того часу глядачі з нетерпінням очікували сценічну версію цієї опери. І ось нарешті довгоочікувана прем’єра!

Постановний склад: режисер-постановник – Іван Уривський, диригент-постановник – Микола Дядюра, хормейстер-постановник – Денис Крутько, художник-постановник – Петро Богомазов, художник костюмів – Дарія Біла.

У виконавському складі цього разу заявлені: Олександр Нікіфоров (Гофман), Сергій Ковнір (Ліндорф Коппеліус, Даперутто, Міракль), Анжеліна Швачка (Нікляус, Муза), Анастасія Довбіус (Олімпія), Анастасія Поважна (Антонія), Тетяна Ганіна (Джульєтта), Володимир Тишков (Креспель), Михайло Кірішев (Лютер, Шлеміль), Дмитро Агеєв (Герман), Алла (Голос матері), Сергій Пащук, Руслан Танський (Андреас, Франц, Паттікіначчіо, Кошеніль), Сергій Пащук (Спаланцані, Натанаель), Ольга Матушенко (Стелла). Диригент – Микола Дядюра.

Далі в афіші:

5 грудня (п’ятниця) о 17:00 – Вечір одноактних балетів:

• «Шопеніана» на музику фортепіанних творів видатного композитора Фредеріка Шопена. Цю хореографічну мініатюру, створену балетмейстером Михайлом Фокіним вважають один з найбільш поетичних балетів XX століття. Солісти: Ян Ваня, Ірина Борисова, Катерина Курченко, Марія Кірсанова та ін. Диригент – Олексій Баклан

• «Пахіта» - балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка». Солісти: найромантичніше балетна пара – Тетяна Льозова (Пахіта) та Ярослав Ткачук (Люсьєн). Диригент – Олексій Баклан.

6 грудня (субота) о 17:00 – Концерт до Дня Святого Миколая за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

7 грудня (неділя) о 17:00 – безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.

В головних ролях: Богдан Тарас (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Анастасія Поважна (Оксана), Олександр Нікіфоров (Андрій) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

10 грудня (середа) о 17:00 – балет М.Скорульського «Лісова пісня» у виконанні учнів Київського державного фахового хореографічного коледжу ім. Тетяни Таякіної. ПРЕМ’ЄРА.

11 грудня (четвер) о 17:00 – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан). Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттефлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Саме завдяки її голосу й артистичному таланту Джакомо Пуччіні вдалося врятувати свою оперу, що провалилася після прем’єри. Після тріумфу української співачки у головній ролі зворушений Джакомо Пуччіні, котрий повернув собі творчу честь, надіслав Крушельницькій фотокартку із присвятою «неперевершеній та найчарівнішій Баттерфлай (Джакомо Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904)».З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня вистава має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. Виконавці: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-Сан), Дмитро Кузьмін (Лейтенант Пінкертон), Наталя Кисла (Сузукі), Геннадій Ващенко (Шарплес), Ольга Матушенко (Кет) та ін.

12 грудня (п’ятниця) о 17:00 – одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш) за участі зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської у ролі Абігайль. В титульній партії цього разу на сцену вийде Олександр Мельничук. Також в головних партіях заявлені: Володимир Тишков (Захарія), Алла Позняк (Фенена), Олександр Нікіфоров (Ісмаель), Владіслав Фоміних (Жрець) та ін.

13 грудня (субота) о 17:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше... В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

Цього разу в головних партіях глядачі почують і побачать: Олександра Киреєва (Фігаро, цирульник), Дмитра Іванченка (Граф Альмавіва), Ольгу Фомічову (Розіна), Дмитра Агеєва (Лікар Бартоло), Сергія Ковніра (Дон Базіліо), Анжеліну Швачку (Берта) та ін. Диригент – Алла Кульбаба.

14 грудня (неділя) о 17:00 – опера «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером…

Постановний склад: автор та художній керівник проєкту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко. В головних партіях: Ірина Петрова (Кіт), Олександр Нікіфоров (Хазяїн Кота, пізніше Муркіс), Олександр Бойко (Король), Ольга Матушенко (Принцеса), Сергій Магера (Людожер) та ін.

16 грудня (вівторок) о 17:00 - Святковий концерт КМАТ імені С. Лифаря.

Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря.

18 грудня (четвер) о 17:00 - легендарний оперний шедевр «Кармен» Жоржа Бізе. Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу втілять: Ірина Петрова (Кармен), Олег Злакоман (Хозе), В’ячеслав Базир (Ескамільо, тореадор), Лілія Гревцова (Мікаела, наречена Хозе), Богдан Тарас (Цуніга, капітан) та ін.

19 грудня (п’ятниця о 17:00), 20 грудня (субота о 15:00) та 21 грудня (неділя о 15:00) – Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

25 грудня (четвер) о 17:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у виконанні Наталії Николаїшин (журналісти уже давно «охрестити» співачку «Народна Наталка України»), Сергія Скочеляса (Петро), Наталії Кислої (Терпилиха), Олександра Бойка (Микола) та ін.

Та навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

І завершується рік традиційним марафоном із загадуванням бажань під час балету «Снігова королева»

26 грудня (п’ятниця) о 17:00

27 грудня (субота) о 12:00 та о 17:00

28 грудня (неділя) о 12:00 та о 17:00

30 грудня (вівторок) о 17:00

31 грудня (середа) о 12:00 та о 17:00

А ще ще балет «Снігова Королева можна буде подивитись з 2 по 11 січня 2026 року.

Балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася в 2016 році і одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року.

І починаємо уже загадувати бажання! Загадуємо бажання під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку… А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна як онлайн, так і у касах театру.



Національна опера України завжди рада своїм глядачам!