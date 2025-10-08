ВІЙНА В Україні На Сумщині ЗСУ перекрили дронами всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання

2025-10-08 13:34

Збройні сили України перекрили дронами на Сумщині всі російські наземні лінії зв'язку та шляхи постачання, серед них і води, російським підрозділам. Про це йде мова в новому звіті Інституту вивчення війни.

Окупанти на Сумському напрямку продовжили наступальні операції, але не просунулися, зазначають аналітики.

У зв'язку з перекриттям українськими дронами всіх російських наземних ліній зв'язку та шляхів постачання, Північне угруповання військ, яке утримує позиції в Юнаківці, не має доступу до води вже 8 днів, тому росіяни збирають дощову воду.

Військове командування в районі Юнаківки складається з офіцерів без бойового досвіду. Вони знаходяться у тилових штабах за 20 км від лінії зіткнення та відмовляються вивозити поранених та вбитих.

Також у звіті ISW сказано, що на Куп'янському напрямку російські війська продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для просування, а для форсування річки Оскіл вони використовують канати та надувні човни.

