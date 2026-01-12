Політика Трамп підтвердив, що США прагнуть отримати 50 млн барелів високоякісної нафти з Венесуели

2026-01-12 14:39

Сполучені Штати планують отримати значний обсяг венесуельської нафти - мова про десятки мільйонів барелів, які мають доправити морським шляхом. Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів високоякісної підсанкційної нафти. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом США, щоб забезпечити використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!" - зазначив Трамп.

Також голова Білого дому закликав міністра енергетики США Кріса Райта "негайно виконати план".

Нафту мають доправити ​​суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у США.

