ВІЙНА В Україні фото Позашляховик з ухилянтами наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону до Румунії

2026-01-12 13:32

Водій Range Rover наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону до Румунії. Разом із водієм, якого досі шукають, у авто були шість порушників, їх затримали. Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що на Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії.

Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників - той отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, загрози його життю немає.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали автомобіль, який був покинутий на околиці одного з населених пунктів.

У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Чернівецькій області викрили посадовців освітньої галузі, які продавали ухилянтам місця у виші

2025-10-18 09:32

Перекрито нові схеми з нелегального переправлення ухилянтів до Молдови, Словаччини та Угорщини

2025-10-01 13:34

Розкрито черговий нелегальний канал переправки ухилянтів до невизнаного Придністров’я

2025-09-23 12:27

Жінка з інвалідністю намагалася вивезти за кордон другого фіктивного чоловіка мобілізаційного віку

2025-09-20 12:30

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

фото Позашляховик з ухилянтами наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону до Румунії

2026-01-12 13:32

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 12 січня

2026-01-12 11:34

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 12 січня

2026-01-12 10:30

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 12 січня

2026-01-12 09:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

фото Позашляховик з ухилянтами наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону до Румунії 2026-01-12 13:32
Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 12 січня 2026-01-12 11:34
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 12 січня 2026-01-12 10:30
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 12 січня 2026-01-12 09:28