ВІЙНА В Україні фото Позашляховик з ухилянтами наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону до Румунії

2026-01-12 13:32

Водій Range Rover наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону до Румунії. Разом із водієм, якого досі шукають, у авто були шість порушників, їх затримали. Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що на Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії.

Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників - той отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, загрози його життю немає.

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали автомобіль, який був покинутий на околиці одного з населених пунктів.

У ході пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.