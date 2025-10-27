ВІЙНА В Україні В Україні через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені погодинні відключення

2025-10-27 14:39

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені погодинні відключення. Також є знеструмлення через негоду, повідомило Укренерго.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", – запевнили в Укренерго.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.

А через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) – станом на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів плануєтья до кінця поточної доби.

Разом з тим споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні зранку воно було таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 жовтня.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00", – просять енергетики.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сьогодні графіки відключень електроенергії діють у 12 областях України

2025-10-23 16:46

У більшості регіонів України сьогодні тривають аварійні відключення електроенергії

2025-10-22 16:47

Розкрито реальні причини запровадження графіків відключень електроенергії в Україні

2025-10-20 16:44

Аварійні відключення світла сьогодні у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській і Черкаській областях

2025-10-15 14:46

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Володимир Зеленський заявив, що план припинення вогню буде готовий протягом тижня або 10 днів

2025-10-27 16:44

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені погодинні відключення

2025-10-27 14:39

Потужні удари комплексів HIMARS зупинили спробу рашистів розгнорнути наступ в Донецькій області

2025-10-27 11:33

Генштаб ЗСУ підтвкердив, що ситуація на Покровського напрямку залишається складною

2025-10-27 08:23
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Володимир Зеленський заявив, що план припинення вогню буде готовий протягом тижня або 10 днів 2025-10-27 16:44
В Україні через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені погодинні відключення 2025-10-27 14:39
Потужні удари комплексів HIMARS зупинили спробу рашистів розгнорнути наступ в Донецькій області 2025-10-27 11:33
Генштаб ЗСУ підтвкердив, що ситуація на Покровського напрямку залишається складною 2025-10-27 08:23