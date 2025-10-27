ВІЙНА В Україні В Україні через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені погодинні відключення

2025-10-27 14:39

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі запроваджені погодинні відключення. Також є знеструмлення через негоду, повідомило Укренерго.

"Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі", – запевнили в Укренерго.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. ГОП в окремих регіонах будуть діяти з 07:00 до 19:00.

А через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) – станом на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів плануєтья до кінця поточної доби.

Разом з тим споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні зранку воно було таким же, як в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 24 жовтня.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00", – просять енергетики.