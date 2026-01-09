ВІЙНА В Україні В Україні презентували новий перехоплювач для активної протидії ворожим БпЛА

2026-01-09 16:46

Новий дрон-перехоплювач, який називається Салют, презентували в Україні. Про це повідомляє проєкт УП Оборонка, посилаючись на надісланий українським розробником прес-реліз.

"Система активної протидії ворожим БпЛА малого та середнього класу (Shahed, Гербера, Ланцет, ZALA), призначена для захисту критичної, цивільної та військової інфраструктури в умовах обмеженого часу реагування", – повідомили в компанії.

Зенітний перехоплювач "Салют" має підвищену швидкість перехоплення, оптимізоване живлення, інтеграцію sine.link, конструктивні рішення для безпечної експлуатації в бойових умовах та стабільне серійне постачання.

Максимальна швидкість дрона сягає 320 км/год, а крейсерська оцінюється у 180-200 км/год. Салют оснащений сутінковою аналоговою камерою/тепловізійною відеокамерою. Перехоплювач має можливість встановлення автоматичного захоплення/донаведення.

Час крейсерського польоту дрону – до 20 хвилин, максимальну висоту польоту – 6 км, а бойовий радіус застосування – 20 км.

У компанії кажуть, що розробка дрона тривала до двох місяців – від ідеї до першого збиття цілі. Після місяця роботи команда вирушила на фронт, щоб продемонструвати перехоплювач деяким підрозділам ППО. З собою взяли 3D-принтери, інструменти та стаціонарні ПК.

"За тиждень роботи в орендованій квартирі поблизу фронту борт був майже повністю перероблений відповідно до реальних запитів військових. Відтоді всі запити на покращення доопрацьовуються у терміни до двох тижнів, а найпростіші зміни інтегруються за лічені дні", – розповіли в компанії.

