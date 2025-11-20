ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський заявив, що росія ніколи не зупиниться сама, їхня мета - продовжувати вбивства

2025-11-20 09:27

Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета - продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Telegram, коментуючи ситуацію в Тернополі після російського обстрілу.

"Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто пункти незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що саме Тернопіль цієї ночі зазнав найбільших втрат.

"Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою. Серед них - троє дітей. Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що агресор самостійно не зупиниться: "Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета - продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні".

Президент подякував партнерам, які готові посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну.

