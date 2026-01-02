ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 2 січня

2026-01-02 11:34

Сьогодні задіяно одразу три черги, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.

▪️1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️1.2: 06:00 - 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
▪️2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
▪️3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00;
▪️3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00;
▪️4.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️5.1: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
▪️5.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00;
▪️6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
▪️6.2: 01:30 – 06:30, 19:30 – 24:00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 2 січня

2026-01-02 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 2 січня

2026-01-02 09:36

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 2 січня

2026-01-02 08:24

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 1 січня

2026-01-01 11:36

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 2 січня

2026-01-02 11:34

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 2 січня

2026-01-02 10:28

Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 2 січня

2026-01-02 09:36

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 2 січня

2026-01-02 08:24
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 2 січня 2026-01-02 11:34
Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Києві на 2 січня 2026-01-02 10:28
Дніпро та Дніпропетровська область: графік погодинних відключень світла на 2 січня 2026-01-02 09:36
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 2 січня 2026-01-02 08:24