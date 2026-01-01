Політика Експорт зброї з Німеччини в Україну суттєво знизився - стало відомо реальну причину

2026-01-01 16:48

Кількість ліцензій на експорт зброї з Німеччини в цьому році значно зменшилася після двох попередніх рекордних років. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel, посилаючись на відповідь Федерального міністерства економіки та енергетики на запит Лівої партії.

Уряд Німеччини дав зелене світло на експорт зброї та іншого військового обладнання на суму 8,40 млрд євро. Тоді як у попередні два роки обсяг затверджених ліцензій досяг рекордного рівня 13,33 млрд євро (2024 рік) і 12,15 млрд євро (2023 рік).

За даними dpa, лист державного секретаря Томаса Штеффена вказує на значне зменшення експорту зброї Україні. Ця цифра становить 1,14 млрд євро, порівняно з 8,15 млрд євро за весь попередній рік.

Речниця міністерства пояснила ЗМІ, що поточна підтримка України частково базується на раніше наданих дозволах. Також кошти для України передають "на довгострокові проекти, які не всі призведуть до негайного здобуття експортних ліцензій".

Ліцензії на експорт зброї не потрібні для всіх послуг з військової підтримки. Це також стосувалося попереднього року, запевнила вона та додала, що Україна все більше інвестує у власне виробництво зброї.

З моменту зміни уряду детальний перелік поставок зброї до України не публікують. Новий уряд ХДС/ХСС і СДПН обґрунтовує цю зміну курсу тим, що російські агресори не мають знати про військову підтримку України.

За нового уряду Німеччини було видано експортні ліцензії на загальну суму 5,39 млрд євро. Серед країн-імпортерів після Норвегії (1,31 млрд євро) Туреччина посідає друге місце з експортними ліцензіями на суму 726 млн євро, випереджаючи Україну (483 млн євро). Це найвищий показник для Туреччини з 1999 року.

Поставки озброєння до Туреччини, яка є партнером НАТО, є суперечливими через ситуацію з правами людини в цій країні, а також через міжнародні дії уряду в Анкарі. Після вторгнення Туреччини до Сирії в 2016 році експортні ліцензії були значно скорочені до одиниць і десятків мільйонів євро.