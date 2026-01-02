Економіка З січня 2026 року в Україні заплановане підвищення тарифів на газ, але не для всіх

2026-01-02 12:35

Тарифи на розподіл газу для населення в Україні залишаються незмінними, заплановане лише підвищення тарифів для бізнесу. Про це повідомляє ТОВ Газорозподільні мережі України.

"Вартість буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коригування тарифів на доставку газу стосується виключно непобутових споживачів і відбуватиметься у два етапи: із 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг уперше з 2021 року підвищила тарифи на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів.

