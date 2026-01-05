ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-01-05 14:43

Найважчою ситуація нині залишається на Гуляйпільському та Покровському напрямках. За добу на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Про це свідчить ранкове зведення Генштабу ЗСУ станом на 5 січня у Facebook.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 99 обстрілів, зокрема 1 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 8 атак окупантів у районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Ізбицького й Кутьківки.

На Куп'янському напрямку було 3 атаки загарбників в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське.

На Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку відбулося 1 боєзіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 18 атак в районах Плещіївки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку росіяни атакували 24 рази в районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 65 атак росіян у районах Зеленого, Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та у бік Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 8 спроб прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Плавні, Мала Токмачка, Щербаки та Степове.