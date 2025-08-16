ВІЙНА В Україні МАГАТЕ підтвердило зростаючі проблеми з водопостачанням шести реакторів на Запорізькій АЕС

2025-08-16 10:31

На майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС зростають труднощі із забезпеченням надійного водопостачання шести реакторів станції. Про це повідомило МАГАТЕ з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гроссі.

"Команда (експертів МАГАТЕ) отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому майданчику, включаючи інформацію про подачу води в системи ядерної безпеки та забезпечення. Команда відзначила зростаючі труднощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів та їхніх систем безпеки в стані холодного зупинення, особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування висока", – йдеться у повідмленні.

Протягом останніх двох тижнів співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС продовжували стежити за станом систем охолоджувальної води. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з весни 2024 року, але їм як і раніше, потрібна охолоджувальна вода для систем безпеки, активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива.

За даними Міністерства енергетики України, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 13,54 м. Стверджується, що цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Також у МАГАТЕ заявили, що виявили обгорілі дерева поруч з градирнями атомної танції, після пожежі, яка сталася цього тижня.

"Порушень ядерної безпеки на станції не виявлено, постраждалих немає, а за допомогою обладнання МАГАТЕ члени групи не виявили підвищення рівня радіації. Під час сьогоднішнього (13 серпня – ІФ-У) обходу група виявила обгорілі дерева поруч з градирнями", – повідомили в агентстві.

Група продовжує розслідування інциденту в рамках постійного моніторингу ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Окрім того, група МАГАТЕ отримала інформацію про численні випадки обстрілів у промисловій зоні поруч із станцією за останній тиждень. Повідомляється, що обстріл стався в безпосередній близькості від ЗАЕС, приблизно в 1,2 кілометра від периметра майданчика. Хоча обстріл не мав прямого впливу на ядерну безпеку станції, група МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує щодня чути звуки військових дій.