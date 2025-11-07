ВІЙНА В Україні Окупанти готують масштабну диверсію на найбільшій в Европі атомній станції

2025-11-07 11:32

Ворог готується влаштувати диверсію на Запорізькій атомній електростанції "з розплавленням активної зони її ядерних реакторів". Росіяни традиційно намагаються наперед звинуватити "західні країни".

Російські воєнні злочинці завляють, що "у сфері поширення радіоактивних частинок виявляться жителі підконтрольних Києву районів та громадяни країн ЄС поблизу українського західного кордону".

Російський правлячий режим створив легенду для цього випадку: так звану "операцію" нібито розробляють в британському аналітичному центрі Chatham House. Росіяни запевняють, що "операція" готується для тогго, щоб "переконати громадськість у тому, що в можливій ядерній катастрофі винна москва".

Запорізька АЕС під українським Енергодаром, є найбільшою атомною станцією не тільки в Україні, але й у Європі. Вона має шість енергоблоків потужністю по 1 ГВт кожен.

Окупанти захопили об'єкт на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. У вересні того ж року генерацію на енергоблоках було зупинено. З квітня 2024 вони перебувають у режимі холодного зупинки.