ВІЙНА В Україні Запорізька АЕС вперше за шість місяців відновила доступ до резервного живлення від мережі

2025-11-10 08:23

Запорізька атомна електростанція відновила доступ до резервного живлення від мережі вперше за шість місяців після завершення ремонту другої лінії електропередач. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що підключення лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1 до ЗАЕС стало кроком у запобіганні ядерній катастрофі.

"Оскільки пошкоджені ділянки ліній знаходилися в активній зоні бойових дій, це вимагало складних переговорів з обома сторонами для встановлення ретельно координованих тимчасових угод про перемир'я, щоб техніки могли працювати без ризику для свого життя. Це зайняло кілька тижнів, і тепер станція знову має доступ до двох ліній електропостачання", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі.

Як відомо, ремонт пошкодженої ділянки лінії Феросплавна-1 розпочався в суботу вранці приблизно за три кілометри від периметра ЗАЕС після розмінування території. Техніки відремонтували пошкоджений кабель між двома опорами, а команда МАГАТЕ моніторила їхні роботи. Лінія, яка була відключена з 7 травня 2025 року, була остаточно підключена до станції цього вечора.

У жовтні повідомлялося, що Україна 42-й раз рятує ЗАЕС від аварії.

