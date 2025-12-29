ВІЙНА В Україні Володимир Зеленський вперше реально заговорив про скасування воєнного стану в Україні

2025-12-29 16:44

Президент України Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан в Україні може бути скасований лише після отримання реальних гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії, передає РБК-Україна.

За його словами, завершення війни автоматично означатиме припинення дії воєнного стану, однак без гарантій безпеки Україна не може вважати війну завершеною.

"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І тоді закінчиться дія воєнного стану. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без них реально ця війна не закінчилась", - наголосив Заленський.

Він пояснив, що під гарантіями безпеки мається на увазі не лише політичні заяви, а й практичні механізми - моніторинг з боку партнерів та їхня реальна присутність.

"Якщо ми знайдемо можливість, з американцями, європейцями і з русіянами, підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в цей момент ми одночасно отримаємо гарантії безпеки. Це буде сигнал, що війна закінчилася", - зазначив президент.

За його словами, терміни скасування воєнного стану також залежатимуть від позиції військового командування. Це питання вже обговорювалося на Ставці Верховного головнокомандувача.

"Командування має підтвердити, що вся інфраструктура готова до цього, щоб відміняти воєнний стан", - підсумував Зеленський.

