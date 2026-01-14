Політика Володимир Зеленський продовжив кардові перестановки в керівництві СБУ

2026-01-14 13:33

Президент України призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ. Про це свідчить відповідний указ голови української держави.

"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", - мовиться в документі.

Ярослав Мережко раніше обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

У 2018 році він у складі української делегації брав участь у щорічній зустрічі договірних сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування певних видів звичайної зброї, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

У 2019 році Мережко представляв Україну на четвертій конференції з перегляду Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та їх знищення.

У 2023 році він увійшов до складу української делегації на засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, уже виконуючи обов'язки співробітника СБУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Володимир Зеленський вперше реально заговорив про скасування воєнного стану в Україні

2025-12-29 16:44

Дональд Трамп особисто озвучив 20 пунктів мирного плану російському диктатору

2025-12-29 13:32

Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку, Яну Клочкову, Іллю Квашу та інших

2025-12-18 12:37

Зеленський заявив, що навіть повний провал мирного плану Трампа не стане кінцем шляху до завершення війни

2025-12-15 08:23

Еще новости в разделе "Політика"

Володимир Зеленський продовжив кардові перестановки в керівництві СБУ

2026-01-14 13:33

Франція готується до можливого силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами

2026-01-12 16:46

Трамп підтвердив, що США прагнуть отримати 50 млн барелів високоякісної нафти з Венесуели

2026-01-12 14:39

Україна надала право на видобуток літію американському мільярдеру, який є другом Дональда Трампа

2026-01-12 12:35
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Володимир Зеленський продовжив кардові перестановки в керівництві СБУ 2026-01-14 13:33
Франція готується до можливого силового захоплення Гренландії Сполученими Штатами 2026-01-12 16:46
Трамп підтвердив, що США прагнуть отримати 50 млн барелів високоякісної нафти з Венесуели 2026-01-12 14:39
Україна надала право на видобуток літію американському мільярдеру, який є другом Дональда Трампа 2026-01-12 12:35