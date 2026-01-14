Політика Володимир Зеленський продовжив кардові перестановки в керівництві СБУ

2026-01-14 13:33

Президент України призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ. Про це свідчить відповідний указ голови української держави.

"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", - мовиться в документі.

Ярослав Мережко раніше обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

У 2018 році він у складі української делегації брав участь у щорічній зустрічі договірних сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування певних видів звичайної зброї, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

У 2019 році Мережко представляв Україну на четвертій конференції з перегляду Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та їх знищення.

У 2023 році він увійшов до складу української делегації на засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, уже виконуючи обов'язки співробітника СБУ.