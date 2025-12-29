Політика Дональд Трамп особисто озвучив 20 пунктів мирного плану російському диктатору

2025-12-29 13:32

Президент США Дональд Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором путіним стосовно всіх 20 пунктів мирного плану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Трамп підтвердив, що обговорив документ пункт за пунктом і саме той план, який раніше був узгоджений сторонами, зазначив голова української держави.

"Трамп мені сказав, що він проговорив усі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. Я йому за це подякував, бо важливо, щоб ми всі були в одному контексті і щоб обговорювався саме цей документ, а не якийсь інший", - зазначив Зеленський.

Він додав, що американський лідер повідомив про "готовність" Путіна, проте українська сторона ставиться до таких заяв обережно.

"Для нас це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Нам важливо, щоб слова збігалися з діями", - наголосив глава держави.

Президент України утримався від розкриття деталей переговорів. Однак він наголосив, що ключовим залишається практичне виконання домовленостей, а не тільки заяви російської сторони.

 

