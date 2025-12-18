Політика Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку, Яну Клочкову, Іллю Квашу та інших

2025-12-18 12:37

Президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Відповідний указ голови держави опублікований на сайті президента.

Державних стипендій позбавили легкоатлета, ексочільника Національного олімпійського комітету (2005-2022) Сергія Бубку, яхтсменів Євгена Браславця та Ігора Матвієнка, плавчиню Яну Клочкову, плавця Валерія Лозика, гімнаста Юрія Єрмакова, веслувальницю Інну Фролову, стрибуна у воду Іллю Квашу.

Згідно з текстом указу, виплати припинені "відповідно до положення про державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого указом президента України від 18 серпня 2004 року №919/2004".

Як відомо, Клочкова у 2022 році виїхала до тимчасово окупованого Криму. Бубка зараз переважно проживає в Монако, де бере участь у міжнародній спортивній діяльності.