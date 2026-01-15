ВІЙНА В Україні В Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії,але зафіксовано й аварійні знеструмлення

2026-01-15 16:45

В Україні діють графіки відключень електроенергії. У частині регіонів діють аварійні знеструмлення. Про це повідомило Укренерго у четвер, 15 січня.

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у частині областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Мінененерго уточнює, що аварійно відключають світло у Києві, Київській та Одеській областях.

Через нові російські атаки по енергооб’єктах станом на ранок є знеструмлені споживачі у Житомирській і Харківській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови", – запевнили в Укренерго.

Також через негоду повністю або частково були знеструмлені сім населених пунктів – на Київщині та Чернігівщині. Бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив про режим надзвичайної ситуації в енергетиці. У Києві буде створено штаб для координації роботи.

