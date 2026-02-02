ВІЙНА В Україні Рашисти знову атакували енергооб'єкти - є знеструмленя в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях

2026-02-02 13:33

Станом на 2 лютого внаслідок атак росіян на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені споживачі в Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Черкаській областях, повідомило Укренерго.

"Скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, відбуваються аварійно-відновлювальні роботи", - запевнили в компанії.

Окрім того, через складні погодні умови у вигляді ожеледі та обмерзання ліній електропередачі на ранок понеділка були повністю або частково знеструмлені 162 населені пункти (н.п.) ще в трьох областях – Одеській, Миколаївській та Кіровоградській. Наразі ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", – нагдли в Укренерго.

При цьому, в окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго додали, що в Україні внаслідок морозів зросло споживання електроенергії. Станом на сьогодні його рівень був на 7,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю.

"Причина змін – відчутне зниження температури на всій території України, а також менший обсяг застосованих заходів обмеження в окремих регіонах", – пояснили в компанії.

