Ворог знов атакував енергетичні об’єкти у трьох областях України - діють графіки погодинних відключень

Рашисти сьогодні атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Про це повідомило Укренерго.
"Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх регіонах, що постраждали від обстрілів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", – йдеться у повідомленні.
Сьогодні у кількох областях України з 08:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги. У цих же регіонах у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Разом з тим споживання електроенергії знову зросло – на 2,4% – у порівнянні з показниками у вівторок.
"Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури повітря у частині регіонів", – пояснили енергетики.
За їхніми словами, необхідність в ощадливому енергоспоживанні наразі зберігається. Тому бажано обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.