Життя Легенда Формули-1 Міхаель Шумахер більш не прикутий до ліжка

2026-01-31 14:44

Володар численних рекордів Формули-1 Міхаель Шумахер більш не прикутий до ліжка по 12 роках з дня трагічного випадку під час катання на лижах у Французьких Альпах. Семиразовий чемпіон світу тепер може сидіти в інвалідному візку. Про це заявив британський таблоїд Daily Mail, посилаючись на обізнані джерела.

Утім, про відновлення 57-річного гонщика після травми голови, яку він дістав ще в 2013 році, публічно мало що розголошується.

"Йому 57 років, він не може ходити. Натомість його катають по особняку в інвалідному візку медсестри та терапевти, частина цілодобової медичної команди", - мовиться в публікації.

Британське видання The Sun повідомляє, що за гонщиком і досі цілодобово доглядає його дружина Корінна та команда медичного персоналу, повідомляє

"Після аварії Шумахера не бачили на публіці, припускають, що він міг спілкуватися тільки кліпанням очей. Але джерела стверджують, що це не так", - пише видання.

Одне джерело сказало: "Він розуміє деякі речі, що відбуваються навколо нього, але, ймовірно, не всі".