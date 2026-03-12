В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки.
Сьогодні в більшості областей України діють графіки погодинних відключень світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Група 1: Відключень немає
Група 2: 19:00-21:00
Група 3: Відключень немає
Група 4: 20:00-23:00
Група 5: Відключень немає
Група 6: 20:00-23:00
Група 7: Відключень немає
Група 8: Відключень немає
Група 9: Відключень немає
Група 10: 17:00-20:00
Група 11: Відключень немає
Група 12: 17:00-20:00
Група 13: Відключень немає
Група 14: 19:00-21:00
Група 15: Відключень немає
Група 16: 20:00-23:00
Група 17: Відключень немає
Група 18: 20:00-23:00
Група 19: Відключень немає
Група 20: Відключень немає
Група 21: Відключень немає
Група 22: 17:00-20:00
Група 23: Відключень немає
Група 24: 17:00-20:00
Група 25: Відключень немає
Група 26: Відключень немає
Група 27: Відключень немає
Група 28: 20:00-23:00
Група 29: Відключень немає
Група 30: 20:00-23:00
Група 31: Відключень немає
Група 32: Відключень немає
Група 33: Відключень немає
Група 34: 17:00-20:00
Група 35: Відключень немає
Група 36: 17:00-20:00
Група 37: Відключень немає
Група 38: 19:00-21:00
Група 39: Відключень немає
Група 40: 20:00-23:00
Група 41: Відключень немає
Група 42: 20:00-23:00
Група 43: Відключень немає
Група 44: Відключень немає
Група 45: Відключень немає
Група 46: 17:00-20:00
Група 47: Відключень немає
Група 48: 17:00-20:00
Група 49: Відключень немає
Група 50: 19:00-21:00
Група 51: Відключень немає
Група 52: 20:00-23:00
Група 53: Відключень немає
Група 54: 20:00-23:00
Група 55: Відключень немає
Група 56: Відключень немає
Група 57: Відключень немає
Група 58: 17:00-20:00
Група 59: Відключень немає
Група 60: 17:00-20:00