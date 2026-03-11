ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 березня

2026-03-11 09:32

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІК

1.1: не заплановано

1.2: 15:30 – 17:00

2.1 -2.2: не заплановано

3.1-3.2: не заплановано

4.1: 16:30 – 21:30

4.2: не заплановано

5.1: 15:30 – 17:00

5.2: не заплановано

6.2: не заплановано

6.2: 16:30 – 21:30.