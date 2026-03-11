Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 березня

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
ГРАФІК
1.1: не заплановано
1.2: 15:30 – 17:00
2.1 -2.2: не заплановано
3.1-3.2: не заплановано
4.1: 16:30 – 21:30
4.2: не заплановано
5.1: 15:30 – 17:00
5.2: не заплановано
6.2: не заплановано
6.2: 16:30 – 21:30.