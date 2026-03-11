ВІЙНА В Україні Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 березня

2026-03-11 09:32

Сьогодні ситуація в регіоні залишається складною через обстріли та пошкодження мереж, знову задіяно черги погодинних відключень. Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів на добу.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.

ГРАФІК 

 1.1: не заплановано

1.2: 15:30 – 17:00

2.1 -2.2: не заплановано

3.1-3.2: не заплановано

4.1: 16:30 – 21:30

4.2: не заплановано

5.1: 15:30 – 17:00

5.2: не заплановано

6.2: не заплановано

6.2: 16:30 – 21:30.

subscriber subscriber

Еще по теме

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 11 березня

2026-03-11 10:28

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 березня

2026-03-11 08:25

З початку весни енергетикам вдалося повернути світло до 229 населених пунктів

2026-03-10 14:43

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 10 березня

2026-03-10 11:33

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 11 березня

2026-03-11 10:28

Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 березня

2026-03-11 09:32

Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 березня

2026-03-11 08:25

З початку весни енергетикам вдалося повернути світло до 229 населених пунктів

2026-03-10 14:43
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 11 березня 2026-03-11 10:28
Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 11 березня 2026-03-11 09:32
Київська область: оновлені графіки відключень електроенергії на 11 березня 2026-03-11 08:25
З початку весни енергетикам вдалося повернути світло до 229 населених пунктів 2026-03-10 14:43