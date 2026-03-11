Економіка Після тривалого падіння курс гривні почав зростати відносно долара і євро в обмінних пунктах

2026-03-11 16:46

Курс гривні трохи зріс відносно долара і євро в обмінних пунктах. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Так, середній курс продажу долара впав на 11 копійок і перебуває на рівні 44,09 гривні. Курс продажу євро втратив 4 копійки і тепер становить 51,50 гривні.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 44,92 (-13 копійок) гривні, а євро – по 51,30 (+7 копійок) гривні.

Тим часом на міжбанку американська валюта піднялась на 12 копійок і перебуває на рівні 43,94-43,97 грн/долар купівля-продаж.

У вівторок Нацбанк знизив офіційний курс долара на 3 копійки – до 43,86 гривень. Курс євро зріс на 32 копійки – до 50,71 гривень.

Також стало відомо, що за минулий тиждень НБУ зменшив обсяг продажів на міжбанку до майже 770 млн доларів.

Нагадаємо, в Нацбанку не бачать підстав для різкого падіння гривні, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які наразі сягають майже $60 млрд. Про це сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Економічній правді.