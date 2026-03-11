Світ Поліція Ірану попередила: кожен хто вийде на протести - стане ворогом, по якому відкриють вогонь

2026-03-11 14:42

Начальник поліції Ірану Ахмад‑Реза Радан попередив іранців, що будь-хто, хто вийде на вулиці для протесту, "буде розцінений не як протестувальник, а як ворог". Про це інформує CNN у середу, 11 березня.

"Сили безпеки тримають пальці на спусковому гачку", - заявив Радан у вівторок увечері на державному телебаченні.

У січні по всьому Ірану прокотилася хвиля масових антиурядових протестів, котры були жорстоко придушені силовиками.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що іранці не повинні протестувати під час ударів США та Ізраїлю по Ірану, але зазначив, що "настане момент", коли президент Дональд Трамп або іранський народ визначать, "що настав час скористатися цією перевагою" та виступити проти уряду.

Нагадаємо, у кількох іранських містах студенти провели нові мітинги на кампусах на 40-й день з моменту убивства людей під час січневих протестів у країні.