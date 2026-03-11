Київ: тимчасові графіки погодинних відключень електроенергії на 11 березня

В столиці ситуація залишається складною, протягом дня задіяно одразу кілька черг вимушених відключень. Це тимчасові графіки.
Сьогодні в більшості областей України діють графіки погодинних відключень світла. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
Група 1: Відключень немає
Група 2: Відключень немає
Група 3: Відключень немає
Група 4: 17:00-19:00
Група 5: Відключень немає
Група 6: 17:00-20:00
Група 7: Відключень немає
Група 8: 19:00-22:00
Група 9: Відключень немає
Група 10: 20:00-22:00
Група 11: Відключень немає
Група 12: Відключень немає
Група 13: Відключень немає
Група 14: Відключень немає
Група 15: Відключень немає
Група 16: 17:00-19:00
Група 17: Відключень немає
Група 18: 17:00-20:00
Група 19: Відключень немає
Група 20: 19:00-22:00
Група 21: Відключень немає
Група 22: 20:00-22:00
Група 23: Відключень немає
Група 24: Відключень немає
Група 25: 02:30-09:00, 11:00-18:00
Група 26: 03:00-09:30, 11:30-19:00
Група 27: 03:30-10:00, 12:30-20:00
Група 28: 04:00-11:00, 13:00-20:30
Група 29: 05:00-11:30, 14:00-21:00
Група 30: 05:30-12:30, 14:30-21:30
Група 31: 00:00-02:30, 07:30-13:00, 15:30-22:30
Група 32: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 16:00-23:00
Група 33: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 17:00-24:00
Група 34: 00:00-04:00, 09:00-15:30, 19:00-24:00
Група 35: 00:00-05:00, 09:30-16:00, 21:00-24:00
Група 36: 00:00-05:30, 10:00-17:00, 21:30-24:00
Група 37: Відключень немає
Група 38: 14:00-17:30
Група 39: Відключень немає
Група 40: 15:30-19:00
Група 41: 08:00-10:30
Група 42: 17:30-20:30
Група 43: 08:00-12:00
Група 44: 19:00-22:00
Група 45: 10:30-14:00
Група 46: 20:30-22:00
Група 47: 12:00-15:30
Група 48: Відключень немає
Група 49: Відключень немає
Група 50: Відключень немає
Група 51: Відключень немає
Група 52: 17:00-19:00
Група 53: Відключень немає
Група 54: 17:00-20:00
Група 55: Відключень немає
Група 56: 19:00-22:00
Група 57: Відключень немає
Група 58: 20:00-22:00
Група 59: Відключень немає
Група 60: Відключень немає