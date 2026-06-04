Економіка Програму національного кешбеку на пальне офіційно завершено - скидки на бензин вже не буде

2026-06-04 13:33

Уряд України завершив дію програми кешбеку, який водії отримували за придбане пальне. Проект запровадили у відповідь на паливну кризу через війну в Ірані. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Зазначається, що за час дії програми, з 20 березня, нею скористалися майже 2,3 млн українців.

Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, що брали участь у програмі. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% на бензин та 5% на скраплений газ. За програмою водії могли отримати 15% кешбеку на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз, загалом до 500 грн/місяць.

Як пише ЕП з посланням на джерела, на реалізацію програми з Резервного фонду бюджету планували виділити додаткові 4 млрд грн.

Аналітичні центри критикували програму за те, що вона "де-факто" субсидує споживання переважно імпортного палива замість підтримки вразливих домогосподарств. Крім того, повідомлялося, що власники автомобілів із вищим рівнем споживання отримують за програмою більшу абсолютну суму відшкодування незалежно від рівня доходів.

В уряді, водночас, стверджують, що 91% користувачів програми - власники автомобілів бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна. Нагадаємо, програма Кешбек на пальне запрацювала 20 березня і спершу планувалася до впровадження лише до 1 травня.