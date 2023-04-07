Политика У Верховній Раді передумали ПОВЕРТАТИ ПОДАТКИ на ПАЛЬНЕ з 1 липня

2023-04-07 14:35

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 9174, яким передбачено збереження пільгового режиму оподаткування пального на період дії воєнного стану.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни в закон України від 21.09.2022 р. № 2618-IX, яким передбачається пільгове оподаткування пального на період дії воєнного стану на території України, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року.

В тому числі автори проєкту пропонують виключити із вказаних положень слова «але не довше, ніж до 1 липня 2023 року».

Тобто, пропонують зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану в Україні «1 липня 2023 року поступово наближається, але можна констатувати, що економічна ситуація в державі з дати ухвалення вказаного закону суттєво не змінилась. Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії.

Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак», — йдеться у пояснювальний записці до документа.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бензин и дизтопливо заметно подорожают - с 1 июля вернут акцизы и почти в три раза увеличат НДС

2023-03-31 18:28

Эстония запретила ввозить на свою территорию из рф бензин даже в канистрах

2023-02-08 15:38

Какой бензин заливать в генератор, а какой нельзя ни в коем случае: список характеристик

2022-12-05 18:30

документ Впервые за время войны в Украине проверили качество бензина А-95 на АЗС - выяснилось, что...

2022-09-16 19:31

Еще новости в разделе "Политика"

У Верховній Раді передумали ПОВЕРТАТИ ПОДАТКИ на ПАЛЬНЕ з 1 липня

2023-04-07 14:35

Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить роССию прекратить войну в Украине

2023-04-06 19:27

Китай "дал заднюю" по "безграничной дружбе" с роССией

2023-04-05 16:04

У Владимира Зеленского раскрыли детали сегодняшнего официального визита в Польшу

2023-04-05 13:34
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Верховній Раді передумали ПОВЕРТАТИ ПОДАТКИ на ПАЛЬНЕ з 1 липня 2023-04-07 14:35
Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить роССию прекратить войну в Украине 2023-04-06 19:27
Китай "дал заднюю" по "безграничной дружбе" с роССией 2023-04-05 16:04
У Владимира Зеленского раскрыли детали сегодняшнего официального визита в Польшу 2023-04-05 13:34