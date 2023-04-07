Политика У Верховній Раді передумали ПОВЕРТАТИ ПОДАТКИ на ПАЛЬНЕ з 1 липня

2023-04-07 14:35

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт № 9174, яким передбачено збереження пільгового режиму оподаткування пального на період дії воєнного стану.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни в закон України від 21.09.2022 р. № 2618-IX, яким передбачається пільгове оподаткування пального на період дії воєнного стану на території України, але не довше, ніж до 1 липня 2023 року.

В тому числі автори проєкту пропонують виключити із вказаних положень слова «але не довше, ніж до 1 липня 2023 року».

Тобто, пропонують зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь період воєнного стану в Україні «1 липня 2023 року поступово наближається, але можна констатувати, що економічна ситуація в державі з дати ухвалення вказаного закону суттєво не змінилась. Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії.

Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак», — йдеться у пояснювальний записці до документа.