ВІЙНА В Україні Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ

2025-11-13 10:31

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Затримано двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.

За даними слідства, з травня 2025 року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.

Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.

Працівники ДБР затримали одного із військових під час чергового "зливу" 20 тонн дизелю підприємцю з Київщини. Іншого учасника схеми - посадовця батальйону - затримали на Дніпропетровщині.

Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, яке вже готували до продажу, а також чорнову бухгалтерію та інші документи. Згідно з записами, загалом військові незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн гривень.

Затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

subscriber subscriber

Еще по теме

До використання у підрозділах ЗСУ вже допущено понад 25 зразків українських безпілотників

2025-08-25 12:35

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про нібито масштабний прорив ворожих військ на лінії Покровськ-Костянтинівка

2025-08-12 16:38

Річниця операції ЗСУ на Курщині: Олександр Сирський заявив, що більшості поставлених цілей досягнуто

2025-08-06 16:47

На Київщині викрито посадовця однієї з бригад ЗСУ, який крав мільйони на закупівлі бойових дронів

2025-08-01 09:29

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

2025-11-13 14:46

На Сумщині розкрито схему розкрадання більше 15 млн, виділених на закупівлю дронів для ЗСУ

2025-11-13 12:29

Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ

2025-11-13 10:31

Ситуація в енергетиці: сьогодні в Україні діють графіки погодинних відключень

2025-11-12 16:47
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Володимир Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 2025-11-13 14:46
На Сумщині розкрито схему розкрадання більше 15 млн, виділених на закупівлю дронів для ЗСУ 2025-11-13 12:29
Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ 2025-11-13 10:31
Ситуація в енергетиці: сьогодні в Україні діють графіки погодинних відключень 2025-11-12 16:47