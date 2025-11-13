ВІЙНА В Україні Викрито масштабну схему перепродажу спеціального дизельного пального, призначеного для ЗСУ

2025-11-13 10:31

Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Збройних сил України у зимовий період. Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Затримано двох фігурантів злочинної схеми - начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині.



За даними слідства, з травня 2025 року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.



Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.



Працівники ДБР затримали одного із військових під час чергового "зливу" 20 тонн дизелю підприємцю з Київщини. Іншого учасника схеми - посадовця батальйону - затримали на Дніпропетровщині.



Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, яке вже готували до продажу, а також чорнову бухгалтерію та інші документи. Згідно з записами, загалом військові незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн гривень.



Затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.