Політика МЗС відреагувало на заяви прем’єра Угорщини Орбана, який звинуватив українську владу у корупції

2025-11-17 10:27

Речник МЗС Георгій Тихий відповів на заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана, котрий звинуватив українську владуу корупції і нібито потраплянні грошей на військову допомогу "в кишені мафії".

"Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую", - зазначив Тихий .

Прем’єр-міністр Угорщини, коментуючи розслідування у галузі енергетики в Україні, написав, що "золота ілюзія України розпадається".

"Було викрито військову мафіозну мережу, яка має незліченні зв’язки з президентом Володимиром Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії. Божевілля", - заявив Орбан.

Він повторив, що уряд Угорщини не хоче "брати в цьому участь" і не буде "відправляти гроші угорського народу в Україну".

"У будь-якому разі після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно пора зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші", - додав премʼєр.

 

