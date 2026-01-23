ВІЙНА В Україні Правоохоронці в кількох областях ліквідували корупційні схеми в Укртрансбезпеці

2026-01-23 13:32

Правоохоронці викрили і ліквідували корупційні схеми в Державній службі України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та затримали їх організаторів. Про це повідомила Нацполіція.

Так, затримано старшого державного інспектора відділу управління державного нагляду (контролю) у Хмельницькій області.

"Він одержав 30 000 гривень неправомірної вигоди від перевізника за уникнення ним адміністративної відповідальності за виявлені порушення", – йдеться у повідомленні.

Службовцю вже повідомили про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення 199 680 гривень застави.

А в Черкаській області затримали головного спеціаліста Укртрансбезпеки, який запропонував своєму колезі з управління державного нагляду в Черкаській області 50 000 гривень хабаря.

"За цю суму той мав закрити очі на порушення деяких перевізників – перевищення вагових норм та відсутність дозвільних документів на перевезення пасажирів. У разі погодження 50 000 гривень він би отримував щомісяця", – розповіли в Нацполіції.

Фігурант отримав підозру за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років, 369 – до восьми років ув’язнення.