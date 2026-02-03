Життя Викрито корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Буковини

2026-02-03 12:28

Викрито корупційну схему під час закупівлі службового житла для рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Колишньому заступнику начальника Головного управління ДСНС області повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець очолював конкурсну комісію з придбання службового житла та підписував договори купівлі-продажу і акти приймання-передачі квартир, попри те що вони не відповідали вимогам тендерної документації, а також будівельним і санітарним нормам.

У результаті держава витратила майже 20 млн гривень на закупівлю семи квартир, непридатних для проживання. Саме ці оселі мали бути передані рятувальникам як службове житло.