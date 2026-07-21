Політика Україна вже готова до зустрічі Зеленського і путіна, - Сибіга

2026-07-21 08:27

Україна готова до зустрічі Зеленського і путіна у Туреччині, а перемир’я може стати її результатом, — очільник МЗС Андрій Сибіга.

Україна суттєво наростила свої позиції на полі бою. Україна стає все успішною в своїх асиметричних операціях на території росії. І вся ця комбінація елементів суттєво, я так вважаю, посилює нашу переговорну позицію. Тому зараз час сідати за стіл перемовин.

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Ключем до відновлення безпеки в Чорному морі є деокупація Криму.

Також Україна закликала направити міжнародну місію спостерігачів до українських портів для фіксації російських атак.

Після саміту НАТО в Анкарі союзники підтвердили допомогу Україні на понад €1,5 млрд.

Крім того, Київ і Анкара після трирічної перерви відновили роботу Спільної комісії з питань оборонно-промислового співробітництва.

Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.

За словами Сибіги, це сприятиме зростанню товарообігу, який торік сягнув майже $8 млрд, та відкриє нові можливості для українського й турецького бізнесу.