Політика фото Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні може реанімувати мирні переговори - Financial Times

2026-07-29 08:27

Зустріч Зеленського з Трампом може реанімувати переговори про мир та допомогти Україні зі зброєю.

Про це повідомляє FT в свіжому матеріалі.

Переговори Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні мають високі шанси відкрити шлях до та відновлення дипломатичного процесу.

За даними видання Financial Times, джерела у дипломатичних колах називають цю зустріч найкращою можливістю для України з початку другого терміну Трампа.

Після зустрічі Зеленського з Трампом Україна очікує на візит до Києва спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.