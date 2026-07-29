Зустріч Зеленського з Трампом може реанімувати переговори про мир та допомогти Україні зі зброєю.
Про це повідомляє FT в свіжому матеріалі.
Переговори Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні мають високі шанси відкрити шлях до та відновлення дипломатичного процесу.
За даними видання Financial Times, джерела у дипломатичних колах називають цю зустріч найкращою можливістю для України з початку другого терміну Трампа.
Після зустрічі Зеленського з Трампом Україна очікує на візит до Києва спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.