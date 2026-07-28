Політика Трамп кардинально змінив ставлення до Володимира Зеленського, вже вважає його переможцем

2026-07-28 14:35

Дональд Трамп вважає Володимира Зеленського переможцем на тлі ударів по рф.

Про це сьогодні пише WSJ.

Ключові тези аналітичного матеріалу впливового видання:

Понад рік президент США у приватних розмовах наполягав, що Україна програє війну.

Проте останніми тижнями він став оптимістичніше оцінювати Київ та особисто Володимира Зеленського.

Трампа вразили стійкість України, удари вглиб території рі та стрімкий розвиток української дронової індустрії.

Трамп любить переможців, а Зеленський у його сприйнятті дедалі більше схожий на переможця.

На зміну ставлення також вплинули зустрічі президентів, зусилля європейських лідерів та американських республіканців.

Водночас Трамп почав значно гірше оцінювати путіна, який не відмовився від наміру перемогти Україну.