Політика Дональд Трамп жорстко відреагував на загибель військових США під час ударів Ірану по Йорданії

2026-07-21 12:33

США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, передає Sky News.

Раніше Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об'єкту на території Йорданії.

"Сьогодні вночі ми знову завдали їм дуже сильного удару, і зробили це на честь, ймовірно, трьох великих патріотів", - заявив Трамп.

Американський президент додав, що ті, хто загинув, боролися за те, щоб "Іран не зміг отримати ядерну зброю".

Нагадаємо, вчора Центральне командування США здійснило дев'ятий раунд ударів по Ірану. Американці вдарили по іранських військових командних пунктах, об'єктах протиповітряної оборони та берегового спостереження, морських об'єктах, пускових установках ракет і безпілотників.

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