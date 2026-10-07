Життя Олег Винник відверто розповів, чому наразі не готовий повернутися до України

2026-10-07 10:29

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни живе в Німеччині, відверто розповів, чому наразі не готовий повернутися до України.

В інтерв’ю блогерці Наталі Велесевич Винник зауважив, що хотів би бути на Батьківщині, але наразі не готовий ризикувати можливістю повернення до Німеччини. Він також акцентував увагу на тому, що вважає себе вільною людиною і звик самостійно ухвалювати рішення щодо місця проживання.

"Я хотів би прожити в своїй мирній, щасливій країні. Але цього не маємо. Це боляче. І навіть якби я зараз поїхав, щоб провідати своїх батьків на цвинтарі, я цього не зроблю, тому що я проживаю тут. Я прописаний в українському посольстві, постійне місце проживання моє тут. І щоб ти зараз приїхав до себе на Батьківщину, і не міг права виїхати, це як?" - сказав артист.



Олег зізнався, що його думка про повернення до України могла б змінитися лише за умови закінчення війни. Артист наголосив, що спочатку хоче бачити мир і безпеку для всіх українців, а потім готовий думати про своє повернення на Батьківщину. А поки що він називає Німеччину своїм відносним "раєм".

"Для початку, має настати мир. І тут я говорю не про себе, я хочу бачити щасливих людей у своїй країні. Я вільна людина, можу вийти посеред ночі на вулицю, я не переживаю за свою сім’ю, ми живемо в безпеці. Ми живемо в цивілізованому законному раю. Це не солодке життя, ми, звісно, маємо пахати. Але тим не менш, я маю право, робити те, що я хочу", - зазначив співак.